POL-SO: Soest - Fahrzeuge beschädigt-Polizei sucht Zeugen

Soest (ots) - Durch einen Zeugen wurden am Sonntagmorgen gegen 08:00 Uhr zwei beschädigte Fahrzeuge auf dem Parkplatz Gräfte an der Thomästraße festgestellt. Unbekannte Täter hatten in der Nacht die Seitenscheibe an einem grauen Seat Ibiza eingeschlagen. An einem schwarzen Touran wurde versucht mit einer Bierflasche die Scheibe einzuwerfen. Die Scheibe hielt jedoch dem Wurf stand. Im Bereich Ulricherstraße/Burghofstraße wurde an einem weiteren Fahrzeug, einem schwarzen Peugeot 206, die hintere Seitenscheibe eingeschlagen. Ob auch Gegenständen aus den Fahrzeugen entwendet wurde, stand noch nicht fest. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Telefon: 02921-91000. (fm)

