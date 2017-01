POL-SO: Werl - Tödlicher Verkehrsunfall

Werl (ots) - Am Sonntag gegen 16:35 Uhr kam es auf dem Waltringer Weg zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 45-jähriger Mann aus Fröndenberg war mit seinem PKW auf der K30 / Waltringer Weg von Vierhausen in Richtung Werl unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam es nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug frontal gegen einen Baum. Dabei erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Die Staatsanwaltschaft Arnsberg hat einen Sachverständigen mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens beauftragt, der PKW wurde sichergestellt. Während der Unfallaufnahme war die K30 zeitweise voll gesperrt. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell