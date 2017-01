POL-SO: Soest - Wohnungsbrand

Soest (ots) - Am Freitagmorgen gegen 08:35 Uhr meldeten Zeugen dicken Qualm, der aus einer Erdgeschoßwohnung in einem Mehrfamilienhaus am Schwarzen Weg quoll. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei wurden informiert. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass das Feuer lediglich auf die Erdgeschoßwohnung begrenzt war. Weitere Wohnungen waren nicht betroffen. Nach ersten Ermittlungen hatte eine 42-jährige Frau aus Soest das Feuer in der Wohnung in suizidaler Absicht gelegt. Sie konnte durch die Feuerwehr nur noch tot geborgen werden. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell