POL-SO: Warstein - Nach Unfallflucht-Polizei sucht schwarzen Mercedes

Warstein (ots) - Am Donnerstag, kurz nach 15:00 Uhr, war eine 45-jährige Frau aus Warstein mit ihrem PKW auf der L735 von Hirschberg in Richtung Warstein unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Warstein kam der Autofahrerin auf ihrer Fahrbahn ein schwarzer Mercedes Benz entgegen. Die 45-Jährige wich so weit wie möglich aus, trotzdem kam es zur Kollision auf den Fahrerseiten beider beteiligter Fahrzeuge. Nach dem Unfall hielt der schwarze Mercedes mit Soester Kennzeichen kurz an, setzte seine Fahrt jedoch unvermittelt in Richtung Hirschberg fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Fahrer wurde als 50 bis 60 Jahre alt mit grauen Haaren beschrieben. Die Beamten nahmen den Unfallort auf, fertigten Lichtbilder und sicherten Spuren. Jetzt wird der Fahrer des schwarzen Mercedes mit Soester Kennzeichen, sowie Zeugen gesucht, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Telefon: 02902-91000. Selbstverständlich kann sich der noch unbekannte Fahrer auch bei der Polizeiwache in Warstein melden. (fm)

