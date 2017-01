POL-SO: Lippstadt - Einbrecher auf frischer Tat überrascht

Lippstadt (ots) - Durch Geräusche an der Terrassentür wurden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Westernkötter Straße auf Einbrecher aufmerksam. Am Donnerstag gegen 15:35 Uhr stellten sie die Geräusche fest, und bemerkten einen Täter der versuchte die Terrassentür aufzuheblen, während ein zweiter Täter sich an der Stahltür der Garage zu schaffen machte. Als die Bewohner durch Klopfen an der Scheibe auf sich aufmerksam machten, flohen die Unbekannten in Richtung Bökenförder Straße. Ob sie die Flucht weiter zu Fuß oder mit einem Fahrzeug fortsetzen, ist nicht bekannt. Die beiden männlichen Täter wurden wie folgt beschrieben: Etwa 170 Zentimeter groß und 20 bis 30 Jahre alt. Der erste Täter war mit einem dunkelgrauen Kapuzensweatshirt mit schwarzen Streifen an den Ärmeln und weißen Handschuhen, ebenfalls mit schwarzen Streifen, bekleidet. Auffällig waren seine sehr buschigen Augenbrauen. Der zweite Täter war ebenfalls mit einem dunkelgrauen Kapuzensweatshirt, Handschuhen und einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Die Kriminalpolizei in Lippstadt sucht Zeugen, die Hinweise auf die beiden beschriebenen Personen geben können. Telefon: 02941-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell