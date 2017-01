POL-SO: Erwitte - In parkendes Fahrzeug gefahren

Erwitte (ots) - Vermutlich waren Alkohol und Medikamente der Grund dafür, dass ein 53-jähriger Autofahrer aus Lippstadt mit seinem Fahrzeug am Donnerstag gegen 18:20 Uhr in ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug prallte. Der 53-Jährige wurde durch die Kollision nur leicht verletzt, der Sachschaden an den Fahrzeugen wurde auf etwa 6000 Euro beziffert. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. (fm)

