POL-SO: Erwitte - Einbruch in Einfamilienhaus

Erwitte (ots) - Nach dem Aufhebeln der Terrassentür drangen am Donnerstag zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Kirchgraben ein. In allen Räumen wurde nach Wertsachen gesucht. Nach ersten Feststellungen erbeuteten die Einbrecher Schmuck und Münzsammlungen. Die Kriminalpolizei in Lippstadt sucht Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können. Telefon: 02921-91000. (fm)

