POL-SO: Soest - Wohnungseinbrüche

Soest (ots) - Am Donnerstag zwischen 18:15 Uhr 21:10 Uhr kletterten unbekannte Einbrecher auf den Balkon einer Hochparterre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Haferwinkel. Anschließend wurde die Balkontür mit brachialer Gewalt geöffnet und die Täter durchsuchten die Wohnräume nach Wertsachen. Sie entwendeten eine Spardose mit Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Menge. Auf gleiche Art und Weise drangen vermutlich die gleichen Täter zwischen 18:15 Und 19:30 Uhr in die Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses im Kaiser-Otto-Weg ein. Auch hier wurden nach ersten Feststellungen Schmuck gestohlen. In beiden Fällen sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können. Telefon: 02921-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell