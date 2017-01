POL-SO: Soest - Leiter des Bezirksdienstes Soest verabschiedet

Wilfried Menzel wurde von Landrätin Eva Irrgang verabschiedet. Bild-Infos Download

Soest (ots) - Nach etlichen Jahren im Wach- und Wechseldienst verabschiedete Landrätin Eva Irrgang jetzt Wilfried Menzel in den Ruhestand. In den letzten vier Jahren war der 61-jährige Polizeihauptkommissar aus Warstein Leiter Bezirksdienstes auf der Polizeiwache in Soest. Außer der Stadt Soest gehörten auch die Gemeinden Lippetal, Möhnesee und Bad Sassendorf zu seinem Zuständigkeitsbereich. Wilfried Menzel trat 1973 in die Polizei des Landes NRW ein. Nach der ersten Fachprüfung wurde er in Bonn und Köln eingesetzt, wie so viele junge Beamte zu dieser Zeit. 1981 begann er seinen Dienst auf den Polizeiwachen in Warstein und Lippstadt. 1994 legte er erfolgreich die zweite Fachprüfung zum Polizeikommissar ab. Nach Stationen in Geseke und Lippstadt war er von 2007 bis 2012 Leiter des Einsatztrupps, und versah in dieser Funktion vor allem an Wochenenden oder großen Veranstaltungen im Kreisgebiet seinen Dienst. Die Kollegen, an der Spitze Polizeidirektor Manfred Dinter, wünschen dem ambitionierten Triathleten für den Ruhestand alles Gute. (fm)

