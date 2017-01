POL-SO: Lippstadt - Warnung von "Stromwerbern"

Lippstadt (ots) - In den vergangenen Tagen wurden im Bereich Lippstadt mehrere Senioren angerufen. Es meldete sich eine angebliche Firma, die einen günstigen Stromvertrag anbietet. Außerdem kündigten sie einen Kundenberater an, der zu den Senioren nach Hause kommen sollte. Die Kriminalpolizei rät dabei zur äußersten Vorsicht. "Beenden Sie solche Gespräche am besten sofort! Nennen Sie den Anrufern keine persönlichen Daten. Dazu zählt auch die Nummer ihres Stromzählers. Lassen Sie vor allem keine fremden Personen in ihre Wohnung - die wollen nur ihr Bestes - ihr Geld!" so die Warnung der Ermittler. Ob bei den Besuchen zuhause nur ein, wahrscheinlich überteuerter Stromvertrag zustande kommen soll, oder ob die "Vertreter gleichzeitig die Senioren bestehlen wollen, sollte niemand ausprobieren. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell