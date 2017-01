POL-SO: Bad Sassendorf - Festnahme auf frischer Tat

Bad Sassendorf (ots) - Durch eine aufmerksame Zeugin wurden am Donnerstag gegen 02:00 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Soletherme in Bad Sassendorf gemeldet. Als die Polizeibeamten am Tatort eintrafen, und den Gebäudekomplex umstellten, flüchtete ein Täter in Richtung Kinderfachklinik und versuchte sich im Gebüsch zu verstecken. Durch das konsequente Vorgehen der Beamten wurde der Flüchtige jedoch umgehend festgenommen. Es handelte sich um einen 30-jährigen Mann, der in Lippstadt wohnhaft ist. Dieser hatte sich durch das Aufhebeln einer Nebeneingangstür Zugang in das Gebäude verschafft. In den Räumen hatte er nach Wertsachen gesucht, und war bei der Tat gestört worden. Die Kriminalpolizei in Soest ermittelt aktuell, ob es sich um einen Einzeltäter handelte, oder ob weitere Täter unerkannt entkommen konnten. Daher werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um den Tatort geben können. Telefon: 02921-91000. (fm)

