POL-SO: Möhnesee/Ense - Diensthund Joker stellt Einbrecher (Folgemeldung)

Möhnesee/Ense (ots) - Nachdem am Dienstag nach Wohnungseinbrüchen in Günne und in Niederense mit tatkräftiger Unterstützung von Diensthund "Joker" zwei Tatverdächtige festgenommen wurden, hat der zuständige Amtsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Arnsberg für die beiden Albaner im Alter von 21 und 25 Jahren die Untersuchungshaft angeordnet. In ihren Vernehmungen machten die Beiden keine Angaben zur Sache und ließen sich anwaltlich vertreten. Einem dritten Täter war die Flucht gelungen. Die Fahndung nach diesem Mann dauert an. Die Ermittlungskommission prüft, ob die Tätergruppe im Kreis Soest oder darüber hinaus weitere Wohnungseinbrüche begangen hat. (fm)

