POL-SO: Soest - Streitereien vor dem Bahnhof

Soest (ots) - Am Mittwochnachmittag gegen 15:00 Uhr meldeten Zeugen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern auf dem Bahnhofsvorplatz und im Bahnhof. Als die Polizeibeamten eintrafen flüchten zwei Schwarzafrikaner in Richtung Fußgängerzone. Nach einer kurzen Verfolgung konnten sie durch die Beamten gestellt und festgenommen werden. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich bei allen Beteiligten um Bewohner aus der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Möhnesee-Echtrop. Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um zwei nigerianische Staatsangehörige im Alter von 21 und 22 Jahren. Diese waren mit drei Algerien im Alter von 19 und 29 Jahren in Streit geraten. Dabei drohten die Nigerianer den Geschädigten mit einem Messer und einem abgebrochenen Flaschenhals und schlugen auf sie ein. Dabei wurden zwei Männer verletzt. Anlässlich der Festnahme wurden die beiden Tatverdächtigen durchsucht. Es wurden geringe Mengen Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Offenbar waren finanzielle Gründe ursächlich für den Streit. Die Ermittlungen dauern an. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell