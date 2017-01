POL-SO: Wickede - Einbrecher nach versuchter Tat festgenommen

Wickede (ots) - Gegen 20:40 Uhr bemerkten die Bewohner eines Hauses im Levin-Schlücking-Weg am Mittwoch laute Geräusche an der Terrassentür. Nachdem daraufhin das Licht eingeschaltet wurde, flüchteten der oder die Täter vom Tatort. Die Geschädigten meldeten ihre Beobachtung unverzüglich der Polizei. Bei der sofort durchgeführten Fahndung fiel den Beamten auf der Hauptstraße ein silberner VW Golf mit Münsteraner Kennzeichen auf. Als der Fahrer das Interesse der Polizei an seinem PKW bemerkte, erhöhte er seine Geschwindigkeit und fuhr in das Wohngebiet im Bereich Wibbeltstraße. An der Einmündung Wibbeltstraße/Immermannweg wurde das Fahrzeug gestoppt. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 34-jährigen Mann, der in Wickede wohnhaft ist. Da hinreichende Anhaltspunkte für eine Tatbeteiligung im Levin-Schlücking-Weg vorlagen, wurde der 34-Jährige festgenommen. Der silberne VW Golf, mit dem der Tatverdächtige angehalten wurde, war nicht zugelassen. Die Kennzeichen aus Münster waren offenbar zuvor gestohlen worden. Die Ermittlungskommission prüft, inwieweit der Tatverdächtige in der zurückliegenden Zeit weitere Straftaten verübt hat. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell