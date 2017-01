POL-SO: Lippstadt - Fahrzeugteile entwendet

Lippstadt (ots) - Unbekannte Täter machten sich in der Nacht zum Mittwoch an einem BMW in der Friedrichstraße zu schaffen. Sie schlugen eine Scheibe ein und bauten das Lenkrad und ein Navigationsgerät aus. Außerdem wurden auch noch die Scheinwerfer fachgerecht ausgebaut. Zeugenhinweise zum dem Vorfall nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell