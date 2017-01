POL-SO: Soest - Räder gestohlen

Soest (ots) - Gleich zwei Fahrzeuge eines Autohauses am Schüttweg wurden in der vergangenen Nacht von Dieben angegangen. Die unbekannten Täter bockten die Neufahrzeuge auf und entwendeten alle acht Reifen mitsamt Felgen. Durch das unsachgemäße aufbocken entstand auch noch erheblicher Sachschaden an den Autos. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge dort bemerkt haben. Telefon: 02921-91000 (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell