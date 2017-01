POL-SO: Ense - Pkw-Brand auf Autobahnparkplatz

Ense (ots) - Am Dienstag, gegen 18:50 Uhr brannte ein Pkw auf dem Autobahnparkplatz "Haus Füchten" an der A 445. Brandursache dürfte nach ersten Feststellungen ein technischer Defekt sein. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 13000,- Euro. Nach dem Löschen durch die hinzugezogene Feuerwehr wurde das Auto abgeschleppt. Verletzt wurde niemand. (we)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell