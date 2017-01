POL-SO: Möhnesee/Ense - Diensthund Joker stellt Einbrecher

1 weiterer Medieninhalt

Der Diensthund Joker mit seinem Hundeführer. Bild-Infos Download

Möhnesee / Ense (ots) - Am Dienstag, gegen 18:20 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einbruchtatort nach Günne in die Südstraße gerufen. Hier hatte ein Hausbesitzer bei seiner Rückkehr festgestellt, dass Einbrecher eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten. Da nicht klar war, ob die Täter noch in dem Haus waren, wurde es umstellt und mit einem Diensthund kontrolliert. Die Einbrecher waren bereits geflüchtet. Sie hatten das Haus gründlich durchsucht. Anschließend wurde sofort eine Fahndung eingeleitet. Dem Diensthundeführer gelang es dabei in Niederense ein verdächtiges Fahrzeug festzustellen. In der Nähe des Sportlerheims wurden die drei Fahrzeuginsassen gestellt. Ein Täter konnte flüchten. Ein 21-jähriger Albaner wurde durch den Diensthund "Joker" gestellt und mit einen Biss in den Unterarm gestoppt. Der Täter konnte dann durch weitere Polizeibeamte festgenommen werden. Eine 25-jährige Albanerin befand sich noch im Fluchtfahrzeug und konnte dort festgenommen werden. Mit einem weiteren Diensthund wurde nach dem flüchtigen Täter leider ergebnislos gefahndet. Weitere Hinweise nimmt die Ermittlungskommission "Muräne" unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte offensichtliches Diebesgut aufgefunden werden. Durch sichergestellte Gegenstände wurde eine Anschrift in Niederense ermittelt bei der die Täter in der Zwischenzeit ebenfalls eingebrochen hatten. Die Festgenommenen sollen im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern noch an. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell