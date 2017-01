POL-SO: Erwitte - Wohnungseinbrüche

Erwitte (ots) - Am Dienstag, im Zeitraum von 16:45 Uhr bis 19:50 Uhr verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln der Terrassentür Zugang in ein Einfamilienhaus an der Straße "Im Spielenfeld". Die Räumlichkeiten wurden durch die Täter durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Angaben zum Diebesgut können bisher noch nicht gemacht werden.

Weiter verschafften sich am Dienstag unbekannte Täter durch Aufhebeln Zugang in ein Einfamilienhaus an der Eberhard-Klausenberg-Straße. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht. Es wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der genaue Tatzeitraum kann aktuell noch nicht benannt werden.

Am Dienstag, im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 19:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Garagenfensters Zugang in ein Einfamilienhaus an der Straße "Im Niederfeld". Das Wohnhaus wurde durchsucht. Nach ersten Feststellungen wurde Schmuck entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. In allen Fällen bittet die Polizei in Lippstadt um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Umfeld der Tatorte unter Telefon 02941-91000. (we)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell