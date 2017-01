POL-SO: Erwitte - Einbrecher flüchteten

Erwitte (ots) - Am Dienstag, gegen 19:15 Uhr versuchten mehrere Personen in ein Einfamilienhaus an der Straße "Im Längenfeld" einzubrechen. Zur Tatzeit befand sich die Geschädigte im Wohnzimmer und schaute Fernsehen. Durch Geräusche an der Jalousie wurde die Geschädigte auf die Einbrecher aufmerksam. Nachdem sie die Jalousie geöffnet hatte, erkannte die Geschädigte zwei Personen, die in einen vor ihrem Haus wartenden Pkw stiegen.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: männlich, ca. 180 cm groß, dick mit Bauch, ca. 30 Jahre alt, dunkle Haare, südosteuropäisches Aussehen

2. Täter: schmal, lockere, dunkle Haar, ca. 28 bis 30 Jahre alt, südosteuropäisches Aussehen

Der Fahrer des Pkw kann nicht beschrieben werden. Bei dem Auto soll es sich um einen VW Polo in blau mit auswärtigem Kennzeichen handeln. Die Polizei in Lippstadt bittet um Hinweise unter Telefon 02941-91000. Wem sind im Umfeld verdächtige Personen aufgefallen? Wem ist im Bereich von Erwitte der verdächtige Pkw aufgefallen? Wer kann ergänzende Angaben zu den Personen oder zum Kennzeichen des Pkw machen? (we)

