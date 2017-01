POL-SO: Lippstadt - Wohnungseinbrüche

Lippstadt (ots) - Am Dienstag ereignete sich im Zeitraum von 19:20 Uhr bis 22:20 Uhr ein Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus an der Adam-Opel-Straße. Durch die Täter wurde das Badezimmerfenster aufgehebelt. Die Wohnung der Geschädigten wurde durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, kann zurzeit nicht gesagt werden. Anschließend entfernten sich die Einbrecher in unbekannte Richtung. Weiter versuchten Einbrecher am Dienstag, gegen 19:30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Archenholdstraße einzudringen. Das Aufhebeln der rückwärtigen Terrassentür wurde versucht. Während des Einbruchs befanden sich die Geschädigten im Haus und wurden daher auf den Lärm aufmerksam. Als die Einbrecher die Geschädigten während des Aufhebelns bemerkten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Eine Beschreibung der Einbrecher ist nicht vorhanden. Die Polizei in Lippstadt bittet bei beiden Einbrüchen um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter Telefon 02941-91000. (we)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell