POL-SO: Lippstadt - Betrunkenem die Geldbörse geraubt

Lippstadt (ots) - Am Montagabend gegen 19:30 Uhr wurde ein 54-jähriger Mann aus Lippstadt auf der Blumenstraße von zwei männlichen Personen geschubst. Auf Grund der starken Alkoholisierung des Mannes, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,5 Promille, reichte die leichte Gewaltanwendung aus, um ihn zu Fall zu bringen. Als er dann auf dem Boden lag entwendeten die Täter die Geldbörse aus der Innentasche der Jacke mit etwa 30 Euro Bargeld, und flüchteten zu Fuß in Richtung Cappelstraße. Nach Angaben des Geschädigten waren die Männer etwa 20 bis 30 Jahre alt, einer wurde als korpulent beschrieben. Die Kriminalpolizei in Lippstadt sucht jetzt Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Hinweise auf die beiden Täter geben können. Telefon: 02941-91000. (fm)

