POL-SO: Lippetal-Oestinghausen - Radfahrer übersehen

Lippetal (ots) - Bei der Ausfahrt über den Gehweg auf die Hovestädter Straße übersah am Montagnachmittag gegen 16:20 Uhr eine 69-jährige Autofahrerin einen 48-jährigen Mannes aus dem Lippetal, der mit seinem Pedelec entgegen der Richtungsfahrbahn unterwegs war. Durch eine Hecke auf dem Grundstück war die Sicht der Autofahrerin eingeschränkt. Bei dem Zusammenprall stürzte der 48-Jährige und verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. (fm)

