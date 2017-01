POL-SO: Geseke - Dieselkraftstoff abgezapft

Geseke (ots) - In der Nacht zu Dienstag zapften unbekannt Diebe insgesamt 1600 Liter Dieselkraftstoff aus einer selbstfahrenden Straßenfräse ab. Die Maschine war zur Tatzeit auf einem Firmengelände an der Hansestraße abgestellt. Da das Abpumpen einige Zeit in Anspruch genommen haben dürfte, hofft die Polizei auf Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht aufgefallen sind. Hinweise an Telefon: 02941-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell