POL-SO: Soest - Zeuge folgte flüchtigem Unfallfahrer und informierte Polizei

Soest (ots) - Am Sonntag gegen 11:30 Uhr missachtete ein Autofahrer das Rotlicht an der Ampelanlage Arnsberger Straße/Lübecker Ring / Wisbyring. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr er in die Kreuzung ein und bog nach links auf den Wisbyring ab. Dort kollidierte sein Fahrzeug dann mit dem PKW eines 62-jährigen Soesters, der aus Richtung Innenstadt auf der Arnsberger Straße unterwegs war, und nach rechts auf den Wisbyring abbog. Nach der Kollision setzte der Fahrer eines älteren Audi A4 seine Fahrt fort. Ein Zeuge folgte diesem Fahrzeug und informierte die Polizei. Die Beamten trafen den 23-jährigen Fahrer aus dem Sauerland alkoholisiert in einer Wohnung im Soester Westen an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa einem Promille. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete ein Richter die Entnahme einer Blutprobe an. Spuren am Unfallfahrzeug wurden gesichert und entsprechende Anzeigen gefertigt. Der Schaden wurde auf mindestens 3000 Euro geschätzt. (fm)

