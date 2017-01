POL-SO: Werl-Büderich - Unbekannter Fahrer missachtete Vorfahrt und fuhr davon

Werl (ots) - Beim Einbiegen von der Straße Am Jüdischen Friedhof auf die B1 in Fahrtrichtung Werl missachtete ein blauer VW Passat Kombi am Sonntag gegen 15:00 Uhr die Vorfahrt eines 48-jährigen Autofahrers aus Unna, der auf der Bundesstraße von Werl in Richtung Unna unterwegs war. Der 48-Jährige leitete eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch überrascht fuhr ein nachfolgendes Fahrzeug in den PKW des 48-Jährigen. Der Fahrer des VW Passat Kombi setzte sein Fahrt fort, ohne sich um den Unfall, dessen Schaden auf mindestens 3500 Euro geschätzt wurde, zu kümmern. Die Polizei in Werl sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf diesen blauen VW Passat Kombi und den Fahrer geben können. Dieser kann sich selbstverständlich auch mit der örtlichen Polizei in Verbindung setzen. Telefon: 02922-91000. (fm)

