POL-SO: Ense-Niederense - Vor Baum gefahren und geflüchtet

Ense (ots) - Am Sonntag gegen 17:15 Uhr überholte ein Autofahrer auf der Bahnhofstraße in Richtung Möhnestraße zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge. Anschließend verlor er offenbar die Kontrolle über seinen PKW als er auf die Möhnestraße abbiegen wollte und prallte dort gegen den Baum auf der Verkehrsinsel. Der Fahrer flüchtete zu Fuß vom Unfallort. Zeugen beschrieben ihn als 175 bis 180 Zentimeter groß, lange, blonde Haare und schmalem Gesicht. Bekleidet war der Mann mit einer Jeans, sowie einer dunklen Jacke mit Kapuze. Nach ersten Ermittlungen dürfte es sich bei dem Fahrer um einen 26-jährigen Mann aus Bad Sassendorf handeln. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell