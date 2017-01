POL-SO: Kreis Soest - Wohnungseinbruchradar

In der dritten Kalenderwoche lag der Schwerpunkt der Wohnungseinbrüche mit insgesamt elf Taten in Werl. Bild-Infos Download

Kreis Soest (ots) - Auf der Karte werden sowohl vollzogene als auch versuchte Wohnungseinbrüche der vergangenen Woche dargestellt. Informationen zu den vollendeten Einbrüchen finden Sie in unseren Pressemeldungen. Zu den versuchten Taten gibt es keine weiteren Informationen. In der 3. Kalenderwoche 2017 kam es im Kreisgebiet zu 14 vollendeten und 6 versuchten Wohnungseinbrüchen. Mit elf Einbrüchen war Werl am stärksten betroffen. Je drei Mal waren die Täter in Bad Sassendorf und im Lippetal aktiv. Die restlichen vier Einbrüche verteilten sich auf Soest, Anröchte und Ense. In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal dringend auf ihre Präventionstipps zur Aktion "Riegel vor! Sicher ist sicherer" hin: http://www.polizei.nrw.de/artikel__158.html oder auf der bundeseinheitlichen Beratungsseite www.polizei-beratung.de Grafik: Daten von OpenStreetMap - Veröffentlicht unter ODbL (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell