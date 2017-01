POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Lippstadt (ots) - In der Nacht zu Freitag hebelten unbekannte Täter die Eingangstür zu einem Gasthof auf der Quellenstraße auf. Im Erdgeschoß entwendeten sie einen kompletten Zigarettenautomaten, den sie auf einem Acker in Sichtweite der Gaststätte versuchten mit Gewalt zu öffnen. Sie gelangten jedoch weder an die Zigaretten noch an das Bargeld. Die Polizei in Lippstadt sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf die erfolglosen Diebe geben können. Telefon: 02941-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell