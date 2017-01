POL-SO: Soest - Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Soest (ots) - Gegen 03:00 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen am Freitagmorgen im Grandweg einen Täter, der gerade im Begriff war mit einem Vorschlaghammer die Schaufensterscheibe an einem Juweliergeschäft einzuschlagen. Bevor die Beamten am Einsatzort eintrafen hatte sich der Täter jedoch zu Fuß in Richtung Innenstadt entfernt. Mindestens drei bis vier Male hatte er die Scheibe traktiert. Dabei riss die Schaufensterscheibe großflächig, hielt dem Angriff jedoch Stand. Rund um den Tatort stellten die Beamten ein großes Splitterfeld fest. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Schwarze Daunenjacke mit Fellkragen, schwarze Jeans und schwarze Schuhe, schlanke Statur. Er führte einen Vorschlaghammer mit sich. Hinweise auf die Identität des Täters und dessen weiterem Fluchtweg nimmt die Polizei in Soest entgegen. Telefon: 02921-91000. (fm)

