POL-SO: Geseke - Ohne Führerschein unterwegs

Geseke (ots) - Am Donnerstag gegen 21:45 Uhr sahen die Beamten der Polizeiwache Geseke eine 45-jährige Autofahrerin, die mit einem PKW auf der Erwitter Straße unterwegs war. Da den Beamten bekannt war, dass die Fahrerin derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, folgten sie dem Fahrzeug, und stoppten dieses auf der Eringfelder Straße. Die 45-jährige Frau aus Geseke gab den Verstoß sofort zu und bedauerte ihr Handeln. Da in der Atemluft der Frau auch Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde in Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von etwa 0,7 Promille. Deshalb wurde im Krankenhaus eine Blutprobe genommen. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt, die Weiterfahrt untersagt und der PKW verschlossen am Anhalteort abgestellt. (fm)

