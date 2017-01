POL-SO: Soest - Alarm schreckte Einbrecher ab

Soest (ots) - Beim Aufhebeln des Küchenfensters schreckte vermutlich ein akustischer Alarm die Einbrecher von der weiteren Ausführung der Tat an einem Reihenhaus am Hugo-Kükelhaus-Weg ab. Anschließend flüchteten die Täter durch den Garten in Richtung Bergenring. Die Spuren im Schnee stellten die Geschädigten fest, als sie gegen 21:00 Uhr nach Hause zurückkehrten, und den versuchten Einbruch feststellten. Die Tat hatte sich zwischen 15:30 Uhr und 21:00 Uhr ereignet. Für diesen Zeitraum sucht die Kriminalpolizei Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Wohngebiet aufgefallen sind. Hinweise an Telefon: 02921-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell