POL-SO: Ense-Bremen - Durch Geräusche auf Einbrecher aufmerksam geworden

Ense (ots) - Kurz nach 18:00 Uhr wurden die Bewohner eines Zweifamilienhauses in der Straße Im Kohlbrink am Donnerstag auf Einbrecher aufmerksam. Diese hatten vergeblich versucht im Erdgeschoß des Hauses ein Fenster aufzuhebeln. Dabei waren sie gestört worden. Sie flüchteten unerkannt in Richtung Werler Straße, wie die Fußspuren im Schnee zeigten. Die Kriminalpolizei in Werl sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter, den weiteren Fluchtweg, oder verdächtige Fahrzeuge geben können. Telefon: 02922-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell