POL-SO: Kreis Soest - Volker Kleisa neuer Direktionsleiter

Kreis Soest (ots) - Nachdem Polizeidirektor Michael Schrage im Herbst letzten Jahres in den Ruhestand verabschiedet wurde konnten Landrätin Eva Irrgang und Polizeidirektor Manfred Dinter jetzt mit Polizeioberrat Volker Kleisa den neuen Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz begrüßen. Der erfahrene Polizeibeamte ist 54 Jahre alt, und wohnt mit seiner Familie in Herne. Im höheren Polizeidienst war er in verantwortlicher Position in mehreren Behörden unterwegs. Er leitete zuletzt die Direktion Kriminalität in der Kreispolizeibehörde Unna. Im Kreis Soest trägt er jetzt die Verantwortung für die größte Direktion mit sämtlichen Polizeiwachen. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell