POL-SO: Warstein - Unfallflucht

Warstein (ots) - Am Dienstag, gegen 14:30 Uhr befuhr eine 48-jährige Warsteinerin mit ihrem Pkw die Mescheder Landstraße in Fahrtrichtung Warstein. In Höhe des Parkplatzes "Stimm-Stamm" verlangsamt der vorausfahrende Pkw-Fahrer seine Geschwindigkeit und fährt nach rechts in den Bereich einer Bushaltestelle. Für eine Wende schert er plötzlich nach links aus. Dabei stößt er mit dem Pkw der 48-Jährigen zusammen. Der Pkw-Fahrer entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000,- Euro. Bei dem Pkw des Flüchtigen soll es sich um einen Audi A3 in silber handeln. Die linke Seite am Heck müsste erheblich beschädigt sein. Die Polizei in Warstein bittet um Hinweise unter 02902-91000. (we)

