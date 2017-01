POL-SO: Soest - Festnahme von Kfz-Dieben

Soest (ots) - Am Dienstag, gegen 21:40 Uhr beobachtete die Eigentümerin eines Pkw in der Straße "Im Klingelpoth" eine ihr unbekannte Person an ihrem Pkw. Diese wühlte im Handschuhfach des Pkw. Eine zweite Person stand in unmittelbarer Nähe. Es wurden Kopfhörer von geringem Wert entwendet. Vor dem Eintreffen der Polizei fliehen die Personen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurden gegen 22:30 Uhr durch Polizeibeamte zwei Personen am Opmünder Weg beobachtet, wie sie an verschlossenen Pkw-Türen zogen. Nach einer kurzen Flucht konnten die Personen durch die Polizeibeamten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich um zwei 24-jährige Soester. Bei der Durchsuchung konnte eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mussten beide Personen wieder entlassen werden. (we)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell