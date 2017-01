POL-SO: Lippstadt - Auffahrunfall

Lippstadt (ots) - Am Dienstag, gegen 22:40 Uhr befuhren ein 31-jähriger Lippstädter und eine 21-jährige Frau aus Oelde mit ihren Pkw die Stirper Straße stadtauswärts. Etwa in Höhe der Einmündung zur Boschstraße musste die 21-Jährige aufgrund einer Engstelle anhalten. Der 31-Jährige bemerkte dieses zu spät und fuhr auf den Pkw der Oelderin auf. Dabei wurde die Oelderin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000,- Euro. Beide Pkw waren noch fahrbereit. (we)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell