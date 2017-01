POL-SO: Soest - Fahrzeug vor Garage gestohlen

Soest (ots) - In der Nacht zu Dienstag entwendeten Unbekannte einen schwarzen Ford S-Max, der vor der Garage eines Hauses in der Pagenstraße abgestellt war. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen SO-KT2222 wurde am Montagabend gegen 19:00 Uhr abgestellt. Am Dienstagmorgen gegen 06:10 Uhr war der PKW verschwunden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl, mögliche Täter oder den Verbleib des PKW geben können. Telefon: 02921-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell