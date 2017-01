POL-SO: Bad Sassendorf - Tageswohnungseinbrüche

Bad Sassendorf (ots) - Zwischen 11:00 Uhr und 19:30 Uhr drangen unbekannte Täter am Montag durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße ein und suchten in sämtlichen Räumen nach Wertsachen. Ob Gegenstände entwendet wurden konnten die Eigentümer während der Tatortaufnahme noch nicht mit Sicherheit sagen. Ebenfalls durch die Terrassentür drangen vermutlich die gleichen Täter zwischen 08:00 Uhr und 18:15 Uhr in die Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses im Lohweg ein. Auch hier konnten die Geschädigten noch keine konkreten Angaben zum Diebesgut machen. Die Kriminalpolizei in Soest sucht Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Tatorte geben können. Telefon: 02921-91000. (fm)

