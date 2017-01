POL-SO: Werl - Wohnungseinbrüche

Werl (ots) - Insgesamt drei Mal gelang es Wohnungseinbrechern am Montag in Werl in Häuser und Wohnungen einzudringen. Zwischen 18:00 Uhr und 22:40 Uhr hebelten sie die Terrassentür an einem Reihenhaus in der Gerhart-Hauptmann-Straße auf. Bei der Suche nach Wertsachen erbeuteten sie hier Schmuck und Bargeld. Ebenfalls durch die aufgehebelte Terrassentür drangen die Einbrecher zwischen 17:50 Uhr und 21:10 Uhr in ein Einfamilienhaus am Wismarer Weg ein. Auch hier hatten sie es auf Schmuck abgesehen. Ohne Diebesgut brachen die Einbrecher dann den Einbruch in ein Haus in der Sankt-Georg-Straße ab. Sie hatten zuvor versucht ein Fenster und die Terrassentür aufzuhebeln, waren jedoch nicht in das Einfamilienhaus eingedrungen. Auf Grund der Spurenlage waren hier offensichtlich zwei Täter unterwegs. Die Kriminalpolizei in Werl sucht zu allen Taten Zeugen, die Hinweise auf die Täter, oder von ihnen genutzte Fahrzeuge geben können. Telefon: 02922-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell