POL-SO: Ense-Waltringen - Nach Ausweichmanöver vor Baum gefahren

Ense (ots) - Am Montagmorgen gegen 07:15 Uhr fuhr eine 27-jährige Frau aus Ense mit ihrem PKW auf der Vierhauser Straße von Waltringen in Richtung Vierhausen. Als der Frau mittig auf der Fahrbahn ein PKW begegnete, versuchte sie nach rechts auszuweichen. Dabei geriet sie ins Rutschen und kollidierte mit einem Baum am Straßenrand. Der Fahrer des beteiligten PKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Weitere Verkehrsteilnehmer halfen der verletzten Frau und informierten Polizei und Rettungskräfte. Die 27-Jährige wurde mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro. Die Polizei sucht jetzt den unbekannten Autofahrer, der sich auch selbst mit der Polizei in Werl in Verbindung setzen kann. Telefon: 02922-91000. Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer oder das Fahrzeug geben können, melden sich ebenfalls unter dieser Telefonnummern. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell