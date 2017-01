POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots) - Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest Datum: 15.01.2017

Erwitte - Raubüberfall auf Lottogeschäft Am Freitagnachmittag wurde das Lottogeschäft am Hellweg überfallen. Ein Mann hatte das Geschäft gegen 16:05 Uhr betreten und eine Schusswaffe gezogen. Damit bedrohte er die anwesende 37jährige Angestellte und verlangte das Bargeld aus der Kasse. Der Angestellten blieb nichts anderes übrig, als den Kassenbestand auszuhändigen. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung der Hauptkreuzung in Erwitte. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Arabisches Aussehen, ca. 25-35 Jahre alt, ca. 160 -165 cm groß, normale Figur, schwarzer Oberlippenbart, bekleidet mit schwarzer Jacke, dunkler Hose, grauem Pullover, schwarzem Gürtel (mit silberner Schnalle), Strickmütze (rot/weiß/schwarz). Er sprach deutsch mit Akzent. Der Täter dürfte das Geschäft vor der Tat beobachtet haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bisher ohne Erfolg. Die Polizei in Soest sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Telefon 02921/91000. (dt)

Soest - Einbruch in Petri-Grundschule Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr beobachteten Zeugen drei Personen, die an der Petrischule eine Fensterscheibe mit einem Stein einwarfen. Sofort wurde von den Zeugen die Polizei verständigt. Obwohl das Gebäude umstellt und unter Mithilfe von Polizeihunden durchsucht wurde konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Innen hatten sie zuvor 2 Räume und Behältnisse durchsucht. Ob sie etwas erbeuten konnten, steht noch nicht fest. Die Täter waren dunkel gekleidet, einer trug eine schwarze Kappe mit gelben Absätzen. Die Polizei Soest sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Telefon 02921/91000. (dt)

Ense - Einbruchdiebstahl in Wohnung Unbekannte Täter brachen am Freitagabend gegen 21:45 Uhr in eine Wohnung über der Gaststätte "Heideröschen" ein. Sie hatten sich auf das Dach begeben und ein Fenster zur Wohnung aufgehebelt. Dort durchsuchten sie die Räume und entwendeten nach ersten Feststellungen Goldschmuck. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen sahen kurz nach dem Einbruch einen dunklen Pkw-Kombi vom Parkplatz abfahren. Die Polizei Werl sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Telefon 02922/91000. (dt)

Wickede-Echthausen - Einbrüche in Wohnhäuser Am Freitag verübten unbekannte Täter im Tagesverlauf Einbrüche in drei Wohnhäuser im östlichen Wohngebiet von Echthausen. In der Straße "Hasenkamp" nutzten die Einbrecher die Abwesenheit der Hausbewohner, um in der Zeit von 08:30 Uhr und 21:30 Uhr eine Außentür auf der Rückseite des Einfamilienhauses aufzuhebeln und das Haus zu betreten. Aus einem Flurschrank wurden Schmuckgegenstände entwendet. In der Straße "Marienhöhe" wurde die Terrassentür eines Wohnhauses aufgehebelt und nach dem Betreten diverser Räumlichkeiten im Erd- und Obergeschoss Schmuck, Bargeld und ein Mobiltelefon gestohlen. Die Tatzeit kann hier auf den Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr eingegrenzt werden. Bei einem weiteren Einfamilienhaus in derselben Straße hebelten unbekannte Täter zwar an der Terrassentür, ließen von ihrem Vorhaben jedoch vor Betreten der Wohnung ab. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 in Verbindung zu setzten. (sn)

Soest - Einbruch in Geschäft Am Freitag um 22:45 Uhr brachen zwei männliche Täter in ein Gardinengeschäft in der Jakobi-Nötten-Wallstraße ein. Sie hatten die Eingangstür aufgebrochen und innen alle Behältnisse durchsucht. Sie erbeuteten nach ersten Erkenntnissen eine geringe Menge Bargeld. Die Täter wurden von Zeugen beobachtet, als sie das Geschäft wieder verließen. Sie werden wie folgt beschrieben: 1. Person südländisch aussehender Mann, ca. 17-25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkle Kleidung, weiße Kappe 2. Person Südländisch aussehender Mann, dunkel gekleidet, hatte Regenschirm dabei Die Polizei in Soest sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Telefon 02921/91000. (dt)

Bad Sassendorf - zwei Pkw aufgebrochen Am Freitag zwischen 18:00 und 18:15 Uhr öffneten unbekannte Täter die Autotür an einem blauem Opel Corsa der in der Kaiserstraße abgestellt war. Aus dem Innenraum erbeuteten sie eine Geldbörse. In der Straße auf dem Kampe wurde ebenfalls die Tür eines Opel Corsa geöffnet. Hier lag die Tatzeit zwischen 19:15 Uhr am Freitag und 09:40 Uhr am Samstag. Die Täter erbeuteten einen MP 3 Player. Die Polizei in Soest sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Telefon 02921/91000. (dt) I Soest - Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang (bereits als Erstmeldung veröffentlicht) Am Samstag, gegen 01:45 Uhr, befuhr ein 43jähriger Mann aus dem Kreis Gütersloh mit seinem Volvo den Riga-Ring in Soest in Fahrtrichtung Niederbergheimer Straße. Im Bereich der Kreuzung an der Briloner Straße fuhr das Fahrzeug auf eine Verkehrsinsel und riss ein Verkehrszeichen aus der Verankerung. Anschließend fuhr es über den Bordstein und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug völlig zerstört. Der Fahrer und der 28jährige Beifahrer aus Soest wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Ein 23jähriger Mann, der auf der Rückbank gesessen hatte, wurde schwer verletzt, konnte sich aber selbst aus dem Fahrzeug befreien. Um die eingeklemmten Personen bergen zu können, musste die Feuerwehr Soest Türen und Seitenteile des Fahrzeugs heraustrennen. Für den 28jährigen Beifahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer und der weitere Insasse wurden von den eingesetzten Notärzten versorgt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser in Hamm und Lippstadt transportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Riga-Ring gesperrt werden. Da Hinweise auf möglichen Alkoholkonsum vorlagen, wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. (dt)

Soest - Einbruch in Wohnhaus Am Samstag zwischen 12:00 Uhr und 21:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Schottenteich ein. Sie hatten ein Fenster aufgebrochen. Im Haus durchsuchten sie alle Behältnisse. Sie brachen einen Tresor auf und entwendeten daraus Schmuck und Bargeld. Die Polizei in Soest sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Telefon 02921/91000. (dt)

Wickede - Einbruch in Wohnhaus Am Samstag zwischen 19:00 Uhr und 22:25 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Hatzfeldstraße ein. Sie hatten eine Terrassentür aufgebrochen. Innen durchsuchten sie alle Räume und Behältnisse. Nach ersten Feststellungen erbeuteten sie Schmuckgegenstände. Die Polizei in Werl sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Telefon 02922/91000. (dt)

Lippstadt - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein 28 jähriger Lippstädter mit seinem Ford Ka die Rixbecker Straße aus Richtung Lippstadt in Fahrtrichtung Rixbeck. In Höhe des Hella-Werkes kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen geparkten Fiat und einen geparkten Citroen. Alle Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Beim Unfallverursacher wurde aufgrund seiner Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Feuerwehr musste auslaufende Betriebsstoffe abstreuen. (GS)

Ostönnen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Eine 19jährige Fahrzeugführerin aus Ense befährt mit ihrem Citroen C1 die L745 (An der Lanner) in Fahrtrichtung Ostönnen. Ausgangs einer Linkskurve kommt sich nach links von der Fahrbahn ab und durchfährt ca. 35 Meter einen Straßengraben. Anschließend kommt der Pkw auf einem Leitpfosten zum Stillstand. Die Unfallverursacherin flüchtete zunächst vom Unfallort, konnte aber an der Wohnanschrift angetroffen werden. Ein durchgeführter Alkoholvortest zeigte ein entsprechendes Ergebnis, so dass eine Blutprobe angeordnet wurde. (GS)

