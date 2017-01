POL-SO: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Soest (ots) - Datum: 14.01.2017

Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Am 14.01.2017, gegen 01:45 Uhr, befuhr ein 43 - jähriger PKW Fahrer mit seinem Fahrzeug den Riga Ring in Soest in Fahrtrichtung Niederbergheimer Straße. In Höhe der Briloner Straße kam er vermutl. aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Für den 28 - jährigen Beifahrer kam vor Ort jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer sowie ein 23 - jähriger Beifahrer auf der Rücksitzbank des Fahrzeugs wurden schwer verletzt. (JI)

Sobald weitere, gesicherte Erkenntnisse bekannt sind, werden wir Sie auf diesem Wege benachrichtigen. Von telefonischen Nachfragen bitten wir dringend abzusehen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell