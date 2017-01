POL-SO: Pressebericht der Polizei Soest vom 14.01.2017

Soest (ots) - Soest - Verkehrsunfall mit getötetem Fahrradfahrer Eine 48-jährige Autofahrerin aus Soest befuhr mit ihrem Skoda am Freitagabend gegen 18:15 Uhr die Hammer Landstraße in Fahrtrichtung Soest. In Höhe der "alten Zuckerfabrik" prallte sie auf ihrem Fahrstreifen mit einem in gleicher Richtung fahrenden Fahrradfahrer zusammen. Bei dem Zusammenprall verletzte sich der 75-jährige Soester so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt und beide Fahrzeuge sichergestellt. Die Hammer Landstraße war in diesem Bereich bis ca. 22:10 Uhr gesperrt. (bw)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell