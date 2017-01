POL-SO: Ense-Wickede - Ermittlungskommission sucht Zeugen

Ense-Wickede (ots) - In den letzten Wochen kam es im Bereich der Gemeinden Ense und Wickede zu zahlreichen Wohnungseinbruchdiebstählen. Dabei geht die Ermittlungskommission bei insgesamt sieben Taten vom 28. Dezember 2016 in Ense-Bremen, dem 29. Dezember 2016 in Ense-Waltringen, dem 2. Januar 2017 in Wickede und dem 12. Januar 2017 in Wickede-Echthausen von einem Tatzusammenhang aus. Nach den bisherigen Erkenntnissen spielte dabei ein blauer PKW der Marke Chrysler Sebring mit Dortmunder Kennzeichen eine Rolle. Thorsten Nölle als Leiter der Ermittlungskommission fragt daher:" Wer hat ein solches Fahrzeug an den Tattagen in den Gemeinden in Ense und Wickede beobachtet? " Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer- 02921-91000 - entgegen. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell