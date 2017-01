POL-SO: Kreis Soest - Schneetreiben am Freitag dem 13. macht Autofahrern das Leben schwer

Kreis Soest (ots) - Mit Schneetreiben, starkem Wind und sinkenden Temperaturen hatten die Autofahrer im Kreis Soest am Freitagmorgen auf der Weg zur Arbeit zu kämpfen. Vor allem entlang des Haarstrangs von Ense bis Belecke kam es zu zahlreichen Verkehrsunfällen. Zeitweise mussten Streckenabschnitte gesperrt werden. So unter anderem auf der Vierhauser Straße in Waltringen, und der Arnsberger Straße von Soest in Richtung Wippringsen. Stundenlang waren die Beamten aller Polizeiwachen unterwegs und nahmen dabei insgesamt 26 Verkehrsunfälle auf. Bis auf einen Unfall mit einer leicht verletzten Person blieb es bei Blechschäden. In Ense-Ruhne rutschte ein Schulbus mit einem Rad in den Straßengraben und blieb stecken. Die etwa 40 Schüler die sich im Bus befanden blieben unverletzt und wurden durch die Eltern abgeholt. Der Bus musste geborgen werden. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell