POL-SO: Wickede-Echthausen - In Schlangenlinien unterwegs

Wickede (ots) - Kurz nach 17:00 Uhr meldete am Donnerstag eine aufmerksame Zeugin einen PKW in der Feldflur im Bereich Im Ruhrfeld. Auf dem Rücksitz lag ein Mann, der nicht ansprechbar war, und offenbar Hilfe benötige. Als die Beamten den PKW aufsuchten, hatte es sich der Mann jedoch wohl anders überlegt und war mit seinem Fahrzeug über die Ruhrstraße in Richtung Haus Füchten unterwegs. In Schlangenlinien fuhr der PKW vor den Beamten her, und nutzte dabei die gesamte Fahrbahnbreite. In Höhe der Talstraße konnten die Polizeibeamten den Fahrer durch stoppen. Der 52-jährige Mann aus Wickede hatte offenbar Alkohol und Tabletten konsumiert und befand sich erkennbar in einem berauschten Zustand. An seinem Fahrzeug wurden frische Unfallspuren festgestellt. Nach ersten Ermittlungen und Hinweisen von Zeugen hatte der 52-Jährige auf der Von-Lilien-Straße drei parkende Fahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden betrug mindestens 4000 Euro. Durch eine Richterin wurde bei dem Mann die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus angeordnet. Entsprechende Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss und Unfallflucht wurden gefertigt. (fm)

