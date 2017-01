POL-SO: Soest - Cabrioverdeck aufgeschlitzt

Soest (ots) - Am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr stellte die Eigentümerin eines schwarzen Mazda MX5 Beschädigungen an ihrem Fahrzeug fest, das auf dem Fran-Becker-Weg ordnungsgemäß geparkt war. Unbekannte hatten das Verdeck an dem Roadster über dem Beifahrersitz eingeschnitten. Ob neben der Sachbeschädigung auch eine Diebstahlsabsicht vorlag ist nicht bekannt. Der angerichtete Schaden betrug mindestens 1500 Euro. Die Polizei in Soest sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. Telefon: 02921-91000. (fm)

