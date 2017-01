POL-SO: Soest - Durch Auffahrunfall leicht verletzt

Soest (ots) - Am Donnerstag gegen 15:40 Uhr führte ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit eines 54-jährigen Autofahrers aus Werl auf der Werler Landstraße zu einem Auffahrunfall. Der Werler war in Soest stadteinwärts unterwegs, als er den Bremsvorgang eines vor ihm fahrenden PKW übersah und in das Heck fuhr. Dabei wurde ein 50-jähriger Autofahrer aus Hamm leicht verletzt. Ein Rettungstransportwagen war nicht erforderlich, der Verletzte wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell