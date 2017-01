POL-SO: Wickede-Echthausen - Wohnungseinbrecher unterwegs

Wickede (ots) - Am Donnerstag waren am Donnerstag Wohnungseinbrecher aktiv. Zwischen 12:00 Uhr und 20:00 Uhr drangen die Täter in ein Zweifamilienhaus in der Talstraße ein. In beiden Wohnungen suchten sie in den Wohnräumen nach Wertsachen. Nach ersten Feststellungen durch die Geschädigten wurde Schmuck entwendet. Ein weiterer Einbruch ereignete sich im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr in ein Reihenhaus in der Straße Am Knapp. Die Einbrecher hebelten das Badzimmerfenster auf um in das Gebäude zu gelangen und entwendeten dann Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter oder verdächtige Fahrzeuge geben können. Telefon: 02922-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell